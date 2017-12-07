Количество поздних репатриантов снова растёт

07.12.2017 11:08 · 0 комментариев

По сравнению с миграцией беженцев количество репатриантов является низким. Но уже в течение нескольких лет наметилась тенденция к повышению. Приток иммигрантов с немецкими корнями в Федеративную Республику Германия продолжает несколько увеличиваться.

Как сказал руководитель приграничного лагеря Фридланд (Friedland) около Гёттингена (Göttingen) Генрих Хёрншемейер (Heinrich Hörnschemeyer), в этом году ожидается еще больше людей, чем в предыдущие годы. «Сейчас к нам прибыло около 6 500 человек», — сообщил он. «К концу года их количество, вероятно, впервые за долгое время, достигнет более 7 000″.

В 2012 году число этнических немцев-переселенцев достигло отметки около 1 800 человек, и с тех пор оно неуклонно растёт.

переселенцы, репатрианты, этнические немцы