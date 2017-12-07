Искусство вместо травли? Виселицы для Меркель могут продаваться

07.12.2017 11:06 · 0 комментариев

Виселица с двумя верёвками, одна из которых предназначена для Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), другая – для канцлера Ангелы Меркель, впервые появилась во время демонстрации организации Pegida в 2015 году. Этот инструмент палача считается символом движения, который также можно рассматривать как призыв к насилию.

Сейчас в Рудных горах (Erzgebirge) мужчина предложил купить мини-реплики этой виселицы. Прокуратура города Хемниц (Chemnitz) ведёт расследование, но не вмешивается. Об этом сообщила «Süddeutsche Zeitung».

По мнению прокуратуры, состава преступления относительно разжигания межнациональной розни или призыва к преступлению не имеется. Виселица является искусством, к тому же не очень серьезным. За 15 евро миниатюрные виселицы продавались в помещении ассоциации, которая называет себя «патриотичной».

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