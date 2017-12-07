У каждого второго жителя Германии раковое заболевание

07.12.2017 11:04 · 0 комментариев

С учетом стареющего населения растёт количество случаев рака в Германии. В период с 2004 по 2014 год число новых случаев заболевания среди мужчин увеличилось на шесть процентов, а женщин – на девять процентов. Об этом сообщил в среду, 06.12.2017, Институт Роберта Коха (das Robert Koch-Institut), указывая на растущее число пожилых людей в Германии.

По имеющимся оценкам, около 16 процентов заболеваний всеми видами рака в Германии каждый год могут быть вызваны курением.

На 2018 год прогнозируют дальнейшее увеличение числа раковых заболеваний. Что касается нынешней ситуации, то авторы исследования пишут, что каждый второй мужчина и каждая вторая женщина страдают от рака в течение жизни.

здоровье, медицина, рак