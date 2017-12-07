Почти каждый пятый четвероклассник в Германии не умеет правильно читать

07.12.2017 11:02 · 0 комментариев

Последнее школьное исследование не принесло хороших новостей: согласно «Международному исследованию чтения в начальной школе» («Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung» (IGLU)), показатели чтения учащихся немецких начальных школ не улучшились. Отчасти они даже ухудшились: почти каждый пятый четвероклассник не умеет достаточно хорошо читать. В то же время увеличивается разрыв между сильными и слабыми учащимися.

Если сравнить результаты IGLU 2001 с актуальными показателями 2016 года, изменений, как показывает опубликованное в настоящее время исследование, практически не произошло. Ученики начальных школ Германии получили примерно одинаковые оценки по результатам проверки чтения. Это также означает, что кратковременная восходящая тенденция 2006 года снова затихла, и Германия по-прежнему показывает средние результаты.

Хотя средние показатели учеников четвертого класса в Германии (537 баллов) значительно выше, чем в международном сравнении (521 балл), они соответствуют примерно среднему значению ОЭСР и стран-членов ЕС. В частности, это означает, что ситуация в половине стран ЕС лучше, чем в Германии. Лидируют Ирландия, Финляндия и Польша.

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