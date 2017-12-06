Баварский премьер намерен оставить свою должность в следующем году

06.12.2017 11:00 · 0 комментариев

Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) уйдет с поста премьер-министра Баварии в первом квартале 2018 года. Это является «обоюдным решением», заявил Зеехофер в понедельник, 4 декабря, на заседании фракции Христианско-социального союза (ХСС) в баварском ландтаге, сообщает novostiua.net.

Одновременно он указал, что останется председателем ХСС, являющегося партнером Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель (Angela Merkel). При этом Хорст Зеехофер пообещал, что будет продуктивно сотрудничать с Маркусом Зёдером (Markus Söder), занимающим пост министра финансов в земельном правительстве. Члены фракции ХСС единогласно поддержали кандидатуру Зёдера в качестве будущего преемника Зеехофера и фактически главного кандидата ХСС на очередных земельных выборах, сообщило агентство dpa.

Ранее о том, что Зёдер может стать главным кандидатом консерваторов на земельных выборах в Баварии, которые пройдут в 2018 году, сообщил депутат Европарламента, член ХСС Маркус Фербер (Markus Ferber).

Таким образом Хорст Зеехофер подтвердил появившуюся накануне вечером информацию СМИ. В частности, газета Augsburger Allgemeine Zeitung сообщила со ссылкой на источники в ХСС о решении Зеехофера не участвовать в качестве главного кандидата своей партии на очередных выборах в Баварии.

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