Воры проникли на виллу Оливера Кана

06.12.2017 09:35 · 0 комментариев

Бывший футбольный вратарь Оливер Кан (Oliver Kahn) стал жертвой кражи со взломом. Согласно сообщению издания «Bild», неизвестные проникли на виллу 48-летнего Кана в Грюнвальде – пригороде Мюнхена. Полиция подтвердила вызов в южную часть Мюнхена. Дополнительная информация не была предоставлена по тактическим соображениям.

По информации «Bild», воры вырвали сейф из стены и взяли его с собой. Ущерб оценивается в шестизначном диапазоне. Кана, его жены Свеньи и их двоих детей не было в доме во время взлома. Пока Кан не комментировал этот инцидент. В настоящее время он работает телевизионным экспертом на ZDF.

Бывший вратарь является не первым действующим или бывшим игроком «Баварии», который стал жертвой преступления. В сентябре 2017 года неизвестные преступники проникли на виллу Жерома Боатенга (Jérôme Boateng), которая также находится в пригороде Грюнвальд, но ничего не украли. В 2010 году также произошло покушение на нынешнюю звезду «Баварии» и бывшего игрока «Реала» Арьена Роббена (Arjen Robben). Однако он обратил грабителей в бегство, применив нож.

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