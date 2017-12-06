Воры проникли на виллу Оливера Кана
06.12.2017 09:35 · 0 комментариев
Бывший футбольный вратарь Оливер Кан (Oliver Kahn) стал жертвой кражи со взломом. Согласно сообщению издания «Bild», неизвестные проникли на виллу 48-летнего Кана в Грюнвальде – пригороде Мюнхена. Полиция подтвердила вызов в южную часть Мюнхена. Дополнительная информация не была предоставлена по тактическим соображениям.
По информации «Bild», воры вырвали сейф из стены и взяли его с собой. Ущерб оценивается в шестизначном диапазоне. Кана, его жены Свеньи и их двоих детей не было в доме во время взлома. Пока Кан не комментировал этот инцидент. В настоящее время он работает телевизионным экспертом на ZDF.
Бывший вратарь является не первым действующим или бывшим игроком «Баварии», который стал жертвой преступления. В сентябре 2017 года неизвестные преступники проникли на виллу Жерома Боатенга (Jérôme Boateng), которая также находится в пригороде Грюнвальд, но ничего не украли. В 2010 году также произошло покушение на нынешнюю звезду «Баварии» и бывшего игрока «Реала» Арьена Роббена (Arjen Robben). Однако он обратил грабителей в бегство, применив нож.
Теги:
взлом, кража, Оливер Кан, сейф
Комментарии (0)
Вы должны войти в систему или зарегистрироваться для комментирования.