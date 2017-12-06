Железнодорожная катастрофа в Меербуше: полиция сообщает о многочисленных жертвах

06.12.2017 09:34   ·   0 комментариев

Скриншот www.focus.de

Скриншот www.focus.de

В железнодорожной катастрофе в Меербуше (Meerbusch) возле Нойса (Neuss) во вторник вечером, 05.12.2017, в 19 часов 30 минут пострадали многие пассажиры. По первоначальным оценкам полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, количество пострадавших составило 50 человек, но поступают противоречивые данные.

По данным Deutsche Bahn, региональной экспресс-линии 7 наехал на стоявший грузовой DB Cargo. Почему грузовой , который следовал из Диллингена (Dillingen) в Роттердам (Rotterdam), стоял на рельсах, пока неизвестно, как заявила представитель железной дороги в Берлине.

Первый вагон пассажирского поезда въехал в грузовой, остальные вагоны сошли с рельсов или остались стоять неповрежденными на рельсах. Многочисленные пожарные пробились к поезду после того, как установили контакт с пассажирами. Их спасение было изначально трудным, потому что из-за упавших линий электропередач находилась под напряжением.

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