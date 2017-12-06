Многие жители Германии боятся ядерной войны

06.12.2017 09:32 · 0 комментариев

Каждый третий житель Германии считает вероятной атомную войну в ближайшие десять лет. В опросе YouGov для новостного агентства Deutsche Presse-Agentur 32 процента респондентов придерживались этого мнения. Только 13% считают такой сценарий невозможным. 41% заявил, что атомная война маловероятна. Участие Германии в ядерных силах НАТО отвергается явным большинством. 61% выступает за вывод американских атомных бомб, оставшихся в Германии, только 18 процентов против этого.

В последние годы атомное вооружение снова приобрело более важное значение в результате северокорейского конфликта и украинского кризиса. По мнению экспертов, около 20 атомных бомб по-прежнему размещены на авиабазе Бундесвера в Бюхеле (Büchel), федеральная земля Рейнланд-Пфальц. В экстренном случае они должны быть сброшены немецкими истребителями «Tornado».

Большинство респондентов также требуют от федерального правительства подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия. 55 процентов выступают за это, а 23 процента – против. Договор заключили в июле 122 из 193 государств-членов Организации Объединенных Наций. Все ядерные державы и почти все страны НАТО, включая Германию, бойкотировали переговоры. Федеральное правительство обосновывает свою позицию тем, что такой договор не имеет смысла, пока не присоединятся все ядерные державы. Оно предлагает постепенное атомное разоружение другими способами.

атомная война, опрос