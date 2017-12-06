Немецкая пенсионная система особенно несправедлива

06.12.2017 09:30 · 0 комментариев

По данным исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)), женщины и низкооплачиваемые работники в Германии находятся в очень неблагоприятном положении с точки зрения пенсий.

Что касается женщин, то Федеративная Республика занимает последнее место среди 35 стран ОЭСР. Согласно исследованию «Обзор пенсий 2017″ («Renten auf einen Blick 2017″), ни в каком другом государстве-члене ОЭСР женщины не получают такую низкую государственную пенсию по сравнению с мужчинами. В среднем их пенсии вдвое меньше, чем у мужчин. Таким образом, риск бедности среди пожилых людей особенно высок для «немецких женщин».

низкооплачиваемые работники, пенсия