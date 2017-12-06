Жители Германии работают намного больше, чем в течение 25 лет

06.12.2017 09:29 · 0 комментариев

Согласно результатам исследования рынка труда, жители Германии проводят за работой столько часов, как не было уже в течение длительного времени. В период с июля по сентябрь 2017 года количество отработанных часов увеличилось до 15,36 миллиардов. Это примерно на 1,3 процентов больше, чем в третьем квартале 2016 года, и самый высокий показатель за 25 лет, согласно исследованию Института по изучению рынка труда и профессий (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung).

Однако увеличение не означает, что сотрудники потратили в среднем больше времени в заводских цехах, на стройплощадках или в офисах, чем год назад. Восходящая тенденция в объеме работы скорее связана с быстро растущим числом сотрудников. Число занятых увеличилось в третьем квартале на 1,5 процента до 44,5 миллиона человек.

рабочее время, часы работы