Volkswagen выпустил электрический минивэн Moia для райдшеринга

05.12.2017 10:30   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя TechCrunch, YouTube

Видеокадр пользователя TechCrunch, YouTube

На конференции TechCrunch Disrupt, которая состоялась в Берлине, молодая компания , которой владеет , презентовала концепт электрического минивэна для райдшеринга. Вероятно, такие авто могут прийти на смену личному транспорту и значительно сократить трафик на дорогах крупных городов.

Минивэн, созданный вместе с конструкторами коммерческого отдела Volkswagen, рассчитан на шесть пассажиров. Каждое кресло в салоне получило индивидуальную лампу для чтения и USB-порты. Еще в авто внедрили интерфейс Wi-Fi.

Технические параметры минивэна пока держатся в секрете. Сообщается, что дальность хода машины достигнет 300 км, а до 80-процентной отметки батарею зарядят за 30 минут. Испытывать минивэн Moia, вызов которого осуществляется при помощи приложений для гаджетов, начнут в Гамбурге в следующем году.

www.vladtime.ru

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