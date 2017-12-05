Volkswagen выпустил электрический минивэн Moia для райдшеринга

05.12.2017 10:30 · 0 комментариев

На конференции TechCrunch Disrupt, которая состоялась в Берлине, молодая компания Moia, которой владеет Volkswagen, презентовала концепт электрического минивэна для райдшеринга. Вероятно, такие авто могут прийти на смену личному транспорту и значительно сократить трафик на дорогах крупных городов.

Минивэн, созданный вместе с конструкторами коммерческого отдела Volkswagen, рассчитан на шесть пассажиров. Каждое кресло в салоне получило индивидуальную лампу для чтения и USB-порты. Еще в авто внедрили интерфейс Wi-Fi.

Технические параметры минивэна пока держатся в секрете. Сообщается, что дальность хода машины достигнет 300 км, а до 80-процентной отметки батарею зарядят за 30 минут. Испытывать минивэн Moia, вызов которого осуществляется при помощи приложений для гаджетов, начнут в Гамбурге в следующем году.

www.vladtime.ru

Moia, Volkswagen, электрический минивэн