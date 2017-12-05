Volkswagen выпустил электрический минивэн Moia для райдшеринга
05.12.2017 10:30 · 0 комментариев
На конференции TechCrunch Disrupt, которая состоялась в Берлине, молодая компания Moia, которой владеет Volkswagen, презентовала концепт электрического минивэна для райдшеринга. Вероятно, такие авто могут прийти на смену личному транспорту и значительно сократить трафик на дорогах крупных городов.
Минивэн, созданный вместе с конструкторами коммерческого отдела Volkswagen, рассчитан на шесть пассажиров. Каждое кресло в салоне получило индивидуальную лампу для чтения и USB-порты. Еще в авто внедрили интерфейс Wi-Fi.
Технические параметры минивэна пока держатся в секрете. Сообщается, что дальность хода машины достигнет 300 км, а до 80-процентной отметки батарею зарядят за 30 минут. Испытывать минивэн Moia, вызов которого осуществляется при помощи приложений для гаджетов, начнут в Гамбурге в следующем году.
Теги:
Moia, Volkswagen, электрический минивэн
Комментарии (0)
Вы должны войти в систему или зарегистрироваться для комментирования.