Тревога в государственной канцелярии Эрфурта: обнаружен пакет с подозрением на гранату

05.12.2017 10:28   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Wall Street Journal, YouTube

Видеокадр пользователя Wall Street Journal, YouTube

с потенциально взрывоопасным содержимым был получен Тюрингской государственной канцелярией в Эрфурте (Erfurt). Как заявил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) в Эрфурте, сотрудники обратили внимание на пакет, который затем был изъят полицией.

После предварительной проверки полиция заявила о возможной метательной гранате. Была ли она заряженной, покажут дальнейшие расследования.

Глава правительства Тюрингии не стал проводить параллели с обнаружением бомбы в посылке в Потсдаме и возможному шантажу службы доставки DHL. Посылка была доставлена в пятницу днем, 01.12.2017, и лежала на полке до понедельника, 04.12.2017. Рамелов заявил о серьезном инциденте.

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