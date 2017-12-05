Немецкие следователи парализовали глобальную мошенническую сеть

05.12.2017 10:26 · 0 комментариев

Немецкие следователи снова парализовали глобальный ботнет для распространения вредоносного ПО, на этот раз в Нижней Саксонии. Как сообщили полиция Люнебурга (Lüneburg) и прокуратура Вердена (Verden), операция была спланирована вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР).

Также были задействованы полицейский отдел ЕС Европол и следователи в 25 других странах от Финляндии до Пакистана.

Через ботнет распространялось вредоносное программное обеспечение, которое шпионило за компьютерами и перезагружало троянов, чтобы нанести вред их владельцам при совершении банковских операций по Интернету.

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