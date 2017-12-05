Коль выдумал анонимных жертвователей

05.12.2017 10:24 · 0 комментариев

Бывший федеральный канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl), как сообщается, обманул общественность в скандале с пожертвованиями ХДС. Это показал результат совместных исследований канала SWR и издания «Spiegel». В соответствии с их данными, Коль выдумал существование анонимных спонсоров. Коль хотел избежать еще большего ущерба для себя и ХДС. Фактически, средства поступали из промышленности, затем были отмыты в Швейцарии и отправились на счета во Франкфурте-на-Майне.

Из этой системы черных касс Коль черпал средства более 25 лет – с тех пор, как в 1973 году он стал председателем ХДС. Как подчеркнул журналист Эгмонт Кох (Egmont Koch), цель Коля состояла не в том, чтобы обогатиться в частном порядке. Скорее, речь шла об укреплении его власти путем предоставления денег партийным организациям или земельным объединениям.

Афера с пожертвованиями ХДС была выявлена в 1999 году. Коль признал, что получил пожертвования для партии и не зарегистрировал их. Он отрицал любую информацию на том основании, что заверил кредиторов своим «честным словом» в соблюдении их анонимности. В результате произошёл раскол с тогдашним партийным руководством во главе с председателем Шойбле и Генеральным секретарем Ангелой Меркель. В январе 2000 года Коль был вынужден отказаться от почетного председательства.

Коль, обман, пожертвования, ХДС