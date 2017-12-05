В 2018 году снизятся цены на молоко

05.12.2017 10:21 · 0 комментариев

Одно из крупнейших немецких молочных предприятий ожидает, что цены на молоко в следующем году снова упадут. Как заявил руководитель Немецкого совета по молоку (das Deutsche Milchkontor (DMK)) Инго Мюллер (Ingo Müller) изданию «Weser-Kurier», фермеры должны будут приспособиться к напряженной рыночной ситуации после временного повышения цен. По его словам, «цены снова снизятся, это уже точно».

В конце года цены на молоко после длительного понижения заметно возросли. Одной из причин является то, что многие молочные фермеры в связи с низкими доходами вынуждены были прекратить производство, и поэтому объемы молока снизились. Цены на масло и другие молочные продукты в торговых сетях сильно возросли. В то время как цена на масло снова упала в начале ноября, цены на свежее молоко или взбитые сливки выросли.

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