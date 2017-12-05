С каждым десятым жителем Германии на рождественской вечеринке происходили эротические срывы

05.12.2017 10:20 · 0 комментариев

В предрождественские дни, кроме отдыха в кругу любимых людей, появляется ещё один праздничный повод: рождественская вечеринка на работе. И это может таить в себе многие опасности.

Согласно опросу Mafo.de для «Playboy», с каждым десятым жителем Германии (9,7 процентов) случались эротические срывы на рождественских вечеринках в компании. Примерно каждому второму было потом неловко из-за того, что он целовался в кругу коллег или занимался с кем-то сексом.

Эти случаи редко остаются секретными. Почти каждый четвертый (23,5 процентов) знает о сексуальных выходках на рождественских вечеринках в своей нынешней или бывшей компании.

Однако наиболее важным для жителей Германии на успешной корпоративной рождественской вечеринке является совместная еда (87 процентов), атмосфера оформления (63,6 процентов), музыка (47 процентов) и обязательная речь руководителя (45,2 процентов).

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