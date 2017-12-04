Во время пожара в жилом доме скончались четыре человека

04.12.2017 11:27 · 0 комментариев

В Саарбрюкене в жилом доме произошел пожар. Из-за возгорания погибли четыре человека и еще 20 пострадали. Среди погибших медик скорой помощи, который пытался оказать помощь скончавшемуся человеку. Второй погибший прыгнул в окно, чтобы спастись от пламени и дыма. Он прыгнул еще до того, как на место происшествия приехали пожарные и стражи порядка. Еще двое мужчин отравились дымом.

Пожар в жилом доме случился 3 декабря. Приехавшие к месту возгорания сотрудники пожарной службы вывели из здания 25 человек. Всех уцелевших доставили в полицейский участок. Само пламя пожарные не могли потушить больше часа. Здание огородили служители закона, чтобы больше никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания. Предположительно пламя распространилось с третьего или четвертого этажа.

vladtime.ru

пожар, пострадавшие, Саарбрюкен