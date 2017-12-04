Афганско-германские чипсы завоевывают Кабул

04.12.2017 11:26 · 0 комментариев

Картофельные чипсы являются в Афганистане популярной закуской. Бренд «Mr. Kachaloo» особенно хорошо продается в киосках столицы Кабула (Kabul). Чипсы немецко-афганского совместного продукта «Mr. Kachaloo», что означает «Господин Картофель», стали в Кабуле настоящим хитом.

Чипсы «Mr. Kachaloo» с разными вкусами – приправленные чили, солью, черным перцем или лимоном – предлагаются теперь в 10 000 маленьких магазинчиков (из примерно 100 000 типичных магазинчиков города). Компания делает также поставки в пять других провинций.

Нисар (Nisar), немецко-афганский экономист 38 лет, возглавляет фирму «Mr. Kachaloo» с 2016 года. В 2010 году он начал работать в Афганистане в качестве консультанта кредитной организации Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Чипсы «Mr. Kachaloo» адаптированы к кошелькам клиентов в одной из беднейших стран мира – есть даже очень маленькие порции по 15 грамм по цене пяти афгани, что составляет около шести центов. Для сравнения: лаваш стоит десять афгани.

Mr. Kachaloo, Афганистан, чипсы