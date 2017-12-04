Смертельная авария в Людвигслюсте: пассажиры несколько часов просидели в Eurocity

04.12.2017 11:23   ·   0 комментариев

© g-konzept.de - Fotolia.com

© g-konzept.de — Fotolia.com

360 пассажиров поезда несколько часов просидели в субботу, 02.12.2017, в Бранденбурге на открытом участке дороги. Как сообщила федеральная полиция в субботу вечером, 02.12.2017, через три с половиной часа они смогли пересесть возле Людвигслюста (Ludwigslust) на другой , который находился на соседней колее.

На участке между Берлином и Гамбургом, важном для железной дороги, под поезд Eurocity попал мужчина. Он умер. По словам представителя полиции, осуществляется проверка того, могло ли это быть самоубийством. Участок был закрыт примерно на пять часов и открыт только вечером.

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