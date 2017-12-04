Олень атаковал мать с малолетними детьми
04.12.2017 11:21 · 0 комментариев
Это произошло 2 декабря в федеральной земле Тюрингия в населенном пункте Эльрих. Информацию о случившемся сообщают немецкие СМИ.
Мать с малышами гуляла на улице, внезапно навстречу прохожим выскочил олень, наряженный в светоотражающий жилет. Ребята не испугались животного, они подошли к нему, приняв его за сказочного персонажа. Олень атаковал детей, мать прикрыла малышей собой и в итоге получила травмы, поскольку парнокопытное млекопитающее ударило ее ногами. Женщину отправили в больницу, о степени ее травм ничего не сообщается.
Полицейские занялись поисками оленя. Им удалось найти животное и отправить его в заповедник, расположенный возле Эльриха. Правоохранители не могут ответить на вопрос, кто нарядил животное в светоотражающий жилет, это остается настоящей тайной. Данные парнокопытные едят преимущественно растительную пищу, полицейские не понимают, как представитель этого семейства попал в город.
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дикие животные, нападение, олень
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