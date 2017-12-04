Германия повышает премии беженцам за возвращение домой

04.12.2017 11:19   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя B.Z.-Video, YouTube

Видеокадр пользователя B.Z.-Video, YouTube

Федеральное правительство хочет убедить просителей убежища, которые получили отказ в пребывании, добровольно покинуть страну с дополнительной премией. Федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) обратился с призывом к ним в издании «Bild am Sonntag»: «Если вы решите добровольно вернуться к концу февраля, вы сможете получить помощь на жильё в течение первых двенадцати месяцев в вашей стране происхождения».

Согласно сообщению газеты, люди, выезжающие из страны, могут получить в дополнение к их предыдущим пособиям поддержку для аренды, строительства и реконструкции жилья или для оборудования кухни или ванной, если они добровольно вернутся домой. Для семей эти премии составят до 3000 евро, для одиноких соискателей – до 1000 евро.

Акция «Твоя страна. Твоё будущее. Сейчас!» («Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt!») ограничена тремя месяцами. Министр де Мезьер обратился к беженцам: «В вашей стране есть перспективы. Мы поддержим вас конкретной помощью в вашей реинтеграции».

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