Германия повышает премии беженцам за возвращение домой

04.12.2017 11:19 · 0 комментариев

Федеральное правительство хочет убедить просителей убежища, которые получили отказ в пребывании, добровольно покинуть страну с дополнительной премией. Федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) обратился с призывом к ним в издании «Bild am Sonntag»: «Если вы решите добровольно вернуться к концу февраля, вы сможете получить помощь на жильё в течение первых двенадцати месяцев в вашей стране происхождения».

Согласно сообщению газеты, люди, выезжающие из страны, могут получить в дополнение к их предыдущим пособиям поддержку для аренды, строительства и реконструкции жилья или для оборудования кухни или ванной, если они добровольно вернутся домой. Для семей эти премии составят до 3000 евро, для одиноких соискателей – до 1000 евро.

Акция «Твоя страна. Твоё будущее. Сейчас!» («Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt!») ограничена тремя месяцами. Министр де Мезьер обратился к беженцам: «В вашей стране есть перспективы. Мы поддержим вас конкретной помощью в вашей реинтеграции».

беженцы, материальная помощь, реинтеграция, Родина