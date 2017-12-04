Красный, черный, синий или зеленый: что означает цвет вашего паспорта

04.12.2017 11:18 · 0 комментариев

Взгляните на свой паспорт! Он бордово-красный – но почему? И почему во всем мире для паспортов есть только четыре цвета? Какой размер и формат должен иметь паспорт, какие данные должны быть в нём указаны – решение об этом принимает Международная организация гражданской авиации (Internationale Zivilluftfahrtorganisation). Какой цвет и какой дизайн имеет документ – это определяют страны.

В ЕС многие паспорта являются бордовыми. О том, почему так, существует много мифов. На самом деле, выбор цвета породил в 1975 году спор, который длился несколько лет. В то время девять членов Европейского союза приняли решение о едином паспорте светло-лилового цвета. Но этому сопротивлялись британцы. Дипломаты дискутировали в течение нескольких лет, отвергая коричневый цвет как «слишком экстравагантный«, а затем также более темный фиолетовый тон, прежде чем, наконец, в 1981 году пришли к консенсусу о красном цвете.

Объяснение для мусульманских стран звучит проще: зеленый цвет – это цвет Пророка Мухаммада и, таким образом, священный цвет ислама. Это самая распространенная причина выбора цвета паспорта: он должен отражать культуру или религию соответствующей страны. Конечно, есть исключения из правила. Однако большинство паспортов выпускаются в одном из четырех цветов – красный, черный, синий или зеленый.

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