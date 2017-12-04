Вернувшиеся из ИГИЛ женщины и дети представляют опасность

04.12.2017 11:16 · 0 комментариев

После значительной потери территорий террористической организацией ИГИЛ в Сирии и Ираке конституционалисты обеспокоены возвращением родственников местных боевиков. Большая волна возвращения от джихадистов еще не началась, но, как заявил в Берлине руководитель ведомства по защите Конституции Ханс-Георг Маассен (Hans-Georg Maaßen), «можно наблюдать возвращение женщин, подростков и детей».

Причиной этого является стремление боевиков отправить членов их семей в безопасное место из-за войны и, следовательно, отослать их обратно на Запад. «Есть дети, которые подвергались промыванию мозгов в «школах» на территориях ИГИЛ и являются сильно радикализированными», — сказал Маассен. «Это проблема для нас, так как эти дети и подростки могут быть опасными».

Женщины тоже могут представлять собой угрозу. Те женщины, которые жили на территориях ИГИЛ в последние годы, часто настолько радикализированы и настолько отождествляют себя с идеологией ИГИЛ, что их можно назвать джихадистками. ИГИЛ почти полностью потеряла прежние владения в Сирии и Ираке – за исключением регионов в пустыне на границе обоих государств. В настоящее время ведутся наступательные действия против этих последних регионов ИГИЛ.

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