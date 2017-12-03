В Германии за 14 900 евро продают редкий внедорожник ЛуАЗ-967

03.12.2017 09:57 · 0 комментариев

В немецком городе Галле выставили на продажу 50-летний внедорожник ЛуАЗ-967 за 14 900 евро. Столь высокий ценник обусловлен тем, что к настоящему моменту практически не сохранилось автомобилей ЛуАЗ-967. Тем более пробег продаваемого экземпляра составляет всего 9 километров. Подобных машин в своё время в ГДР поставили не более 250 единиц для нужд военных.

ЛуАЗ-967 представляет собой не просто военный внедорожник, он предназначен прежде всего для транспортировки раненных. Автомобиль способен передвигаться по воде со скоростью до 3 км/ч, при этом инженеры не использовали гребной винт. Машина приводится в движение 0,9-литровым карбюраторным мотором мощностью в 30 лошадиных сил. Механическая трансмиссия передаёт крутящий момент на обе оси колёс. Также особенностью модели стала откидная рулевая колонка. Сзади спиной к водителю должен располагаться санитар, а по бокам от него находятся носилки. Всех пассажиров и водителя может накрывать брезентовый верх.

Отметим, что на Луцком заводе ранее выпускались не только военные машины, но и гражданские внедорожники, производство которых остановилось в 2005 году. Сегодня на украинском предприятии собирают троллейбусы и автобусы.

vladtime.ru

внедорожник, ЛуАЗ-967