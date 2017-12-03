В Потсдаме полиция ищет отправителя посылки: целью взрыва был не рождественский рынок

03.12.2017 09:55 · 0 комментариев

После подозрения на обнаружение бомбы в центре Потсдама следователи сомневаются, что возможной целью теракта был рождественский рынок столицы Бранденбурга. Полиция интенсивно ищет отправителя подозрительного пакета, который вызвал в пятницу, 01.12.2017, суматоху в Потсдаме. Согласно сообщению издания «Märkische Allgemeine Zeitung», посылка была отправлена на несуществующий адрес отправителя в Нойруппине (Neuruppin).

Отправление, в котором находилась жестяная банка с гвоздями, батарейками и проводами, а также подозрительный порошок, но, вероятно, без детонатора, было доставлено ​​почтовой службой доставки в аптеку в центре города Потсдама. Эксперты исследовали, было ли это взрывное устройство. Сначала эксперты федеральной полиции по взрывоопасным веществам обезвредили посылку. Теперь они хотят снова собрать её, чтобы проверить, может ли содержимое взорваться. Согласно имеющимся данным, в настоящее время предполагают, что это был муляж бомбы.

После открытия пакета сотрудник аптеки вызвал полицию. Центр города был оцеплен в пятницу днем, 01.12.2017, ​​в радиусе 300 метров вокруг аптеки, что затронуло также большую часть рождественского рынка. По всей территории Бранденбурга усилены меры безопасности на рождественских рынках.

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