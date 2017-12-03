В Германии началось серийное производство мощнейшего седана BMW M5

03.12.2017 09:53 · 0 комментариев

Компания BMW запустила производство нового «заряженного» седана M5 в F90-ом кузове.

Премьера новинки, которая стала самой мощной модификацией в истории модели, состоялась в рамках автосалона во Франкфурте.

Производство высокопроизводительного седана было налажено на предприятии в городе Дингольфинг. Отметим, что руководство BMW собирается установить новый производственный рекорд и выпустить свыше 20 000 экземпляров M5. Заказы на новинку принимаются уже сегодня, при этом первые автомобили доберутся до покупателей в марте будущего года.

Под капотом автомобиля нашёл место 4,4-литровый битурбированный мотор V8, способный генерировать 600 лошадиных сил. В паре с двигателем работает 8-скоростная трансмиссия M Steptronic, разработкой которой занимались специалисты из спортивного подразделения BMW M.

На разгон до 100 км/ч с места модели нужно всего 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/ч. Помимо этого покупателям нового «заряженного» BMW M5 F90 будет предлагаться пакет доработок M Driver, позволяющий увеличить мощность седана.

vladtime.ru

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