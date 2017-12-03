В одной из квартир Майнца найдены опасные химикаты

03.12.2017 09:50   ·   0 комментариев

© Danny Meyer - Fotolia.com

© Danny Meyer — Fotolia.com

Полиция обнаружила опасные в одной из квартир города Майнца (Mainz). По словам полиции, при неправильном обращении эти вещества могли бы взорваться и нанести ущерб. Опасные вещества были уничтожены вечером путём контролируемого взрыва в карьере.

Против проживающего в квартире 28-летнего мужчины уже несколько месяцев ведётся расследование в связи с нарушением Закона о взрывчатых веществах (Sprengstoffgesetz). По имеющимся данным, он пытался, среди прочего, заказать различные химические вещества в Интернете. В общей сложности десять жителей пострадавшего дома вынуждены были временно покинуть свои квартиры.

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