В одной из квартир Майнца найдены опасные химикаты

03.12.2017 09:50 · 0 комментариев

Полиция обнаружила опасные химические вещества в одной из квартир города Майнца (Mainz). По словам полиции, при неправильном обращении эти вещества могли бы взорваться и нанести ущерб. Опасные вещества были уничтожены вечером путём контролируемого взрыва в карьере.

Против проживающего в квартире 28-летнего мужчины уже несколько месяцев ведётся расследование в связи с нарушением Закона о взрывчатых веществах (Sprengstoffgesetz). По имеющимся данным, он пытался, среди прочего, заказать различные химические вещества в Интернете. В общей сложности десять жителей пострадавшего дома вынуждены были временно покинуть свои квартиры.

взрывчатые вещества, Майнц, опасность, химические вещества