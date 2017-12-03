Съезд партии АдГ в Ганновере: полиция применила водомёты

03.12.2017 09:48   ·   0 комментариев

Скриншот www.focus.de

Скриншот www.focus.de

Партийный съезд в Ганновере начался в субботу, 02.12.2017, под защитой большого контингента полиции. Ещё ранним утром вокруг конгресс-центра собрались сотни демонстрантов. Они попытались путём сидячей забастовки заблокировать доступ делегатов. Полиция незамедлительно отреагировала.

При температуре около точки замерзания противников съезда оттеснили с помощью водомётов и насильственным образом ликвидировали блокаду на улицах. Несколько полицейских и, по крайней мере, один протестующий получили ранения.

Поскольку у некоторых делегатов были проблемы с прибытием на место проведения съезда из-за протестов, съезд начался с опозданием.

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