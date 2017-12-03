Всё больше молодых людей напиваются до алкогольного отравления

03.12.2017 09:46 · 0 комментариев

Впервые с 2012 года увеличилось количество детей и подростков, получивших алкогольное отравление. В прошлом году по всей стране 22 309 10-20-летних были доставлены в клинику абсолютно пьяными. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt). По сравнению с предыдущим годом это на 1,8 процента больше. Среди молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет увеличение составило два процента до 19 679. За три года до этого количество пострадавших от алкогольного отравления неуклонно сокращалось.

Ситуация в отдельных федеральных землях сильно отличается. В Саксонии-Ангальт количество таких молодых людей возросло на 26,2%, в Бранденбурге – на 20,9%, в Саксонии – на 11,9%. Наибольший спад зафиксирован в Берлине (минус 6,3 процента), в Бремене и Шлезвиг-Гольштейне (минус 6,1 процент).

Только в мае Федеральный центр просвещения по вопросам здравоохранения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) сообщил об уменьшении потребления алкоголя подростками. В среднем каждый десятый опрошенный подросток в возрасте от 12 до 17 лет употребляет алкогольные напитки один раз в неделю. В 2004 году их было больше в два раза (21,2 процента). Не в последнюю очередь подростки могут легко получить крепкие спиртные напитки через Интернет.

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