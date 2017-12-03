Семьи жертв теракта обвиняют Меркель в бездеятельности

03.12.2017 09:45 · 0 комментариев

Оставшиеся в живых после теракта на рождественском рынке в Берлине обвинили канцлера Ангелу Меркель в бездействии и отсутствии сочувствия. Об этом сообщает издание «Spiegel». «Нападение на Брайтшайдплатц (Breitscheidplatz) является также трагическим следствием политической бездеятельности вашего федерального правительства», — цитирует журнал открытое письмо родственников двенадцати погибших.

Речь идёт о «недостаточной борьбе с терроризмом», которая вызывает тревогу. В то время, когда увеличивается угроза со стороны исламистов, «реформа запутанных административных структур» не продвигается. Родственники также пожаловались, что после теракта, совершенного 19 декабря 2016 года Анисом Амри (Anis Amri), не получили достаточной поддержки от государства. Оставшиеся в живых получили финансовую компенсацию только через донорские организации.

18 декабря Меркель хочет встретиться в офисе канцлера с родственниками погибших и ранеными. Берлинский Сенат планирует сделать этот день днем памяти. По информации «Spiegel», Меркель также хочет принять участие в церемонии открытия Берлинского мемориала жертвам в первую годовщину теракта.

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