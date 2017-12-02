31 пострадавший во время пожара в Бергкамене: подозревают поджог

02.12.2017 08:14 · 0 комментариев

Во время пожара в Бергкамене (Bergkamen) в ночь на 01.12.2017 пострадал 31 человек – семь из них, согласно местным СМИ, находятся в состоянии, опасном для жизни. Полиция, по её собственной информации, подозревает преднамеренный поджог. В доме в промышленной зоне этого города в Рурской области были размещены рабочие. Представитель полиции заявил изданию «Lüner Anzeiger», что существует подозрение в совершении тяжкого преступления.

Жители вызвали пожарную бригаду примерно в половине первого ночи, так как перед домом горел автомобиль. Второй источник пожара полиция обнаружила в коридоре здания. Видимо, сначала там положили шины, а затем их подожгли. Из-за сильного распространения дымовых газов пострадали многие жители. Их отвезли в близлежащие больницы.

Некоторые жители также пытались спастись от огня на плоской крыше здания. Люди бегали по крыше и звали на помощь. Спасателям пришлось спускать людей с крыши с помощью поворотных лестниц. По имеющейся информации, были задействованы 180 спасателей. Полиция Дортмунда ведёт в настоящее время расследование и подозревает, что оба пожара были вызваны умышленными поджогами.

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