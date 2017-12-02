Самую большую в мире мозаику из планшетов составили в Германии

02.12.2017 08:13 · 0 комментариев

В Мюнхене сложили самую большую в мире анимированную мозаику из планшетов Fujitsu. Рекорд попал в книгу рекордов Гиннеса. Представители компании говорят, что это стало возможным благодаря пожеланию 60-ти заказчиков.

В мозаику сложили 220 планшетов модели STYLISTIC R726 по 12,5″ в диагонали. Все вместе гаджеты показали огромную анимацию. «Экспонат» выставили в музее BMW, куда пригласили представителей Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать достижение, пишут «Актуальные новости».

Вице-президент Fujitsu Дункан Тэйт считает, что общение с помощью цифровых технологий является основным способом в поддержании деловых отношений ХХI века.

mybiysk.ru

Fujitsu, книга рекордов Гиннеса, мозаика, планшеты