Воры украли рождественские подарки-сюрпризы

02.12.2017 08:10   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя marktcheck, YouTube

Видеокадр пользователя marktcheck, YouTube

Даже украв очень маленькую добычу, грабители могут нанести большой урон. В ночь на четверг, 30.12.2017, воры похитили в детском саду в городе Хейнерсбрюк (Heinersbrück) в Бранденбурге только ноутбук и 56 шоколадных Санта-Клаусов, фруктовых жевательных и шоколадных конфет.

То, что звучит как незначительные украденные товары, могло иметь довольно грустные последствия для детей детского сада: конфеты на самом деле предназначались для них как -сюрпризы ко дню Святого Николая и Рождество. Воспитатели собирались вместе с родителями сделать для них в четверг вечером, 30.12.2017, подарочные пакеты для шоколада.

После кражи модераторы призывали к пожертвованиям для детей. С успехом: нашлись десятки людей со всего Бранденбурга, которые захотели пожертвовать , игрушки или деньги.

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