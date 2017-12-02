Воры украли рождественские подарки-сюрпризы

02.12.2017 08:10 · 0 комментариев

Даже украв очень маленькую добычу, грабители могут нанести большой урон. В ночь на четверг, 30.12.2017, воры похитили в детском саду в городе Хейнерсбрюк (Heinersbrück) в Бранденбурге только ноутбук и 56 шоколадных Санта-Клаусов, фруктовых жевательных и шоколадных конфет.

То, что звучит как незначительные украденные товары, могло иметь довольно грустные последствия для детей детского сада: конфеты на самом деле предназначались для них как подарки-сюрпризы ко дню Святого Николая и Рождество. Воспитатели собирались вместе с родителями сделать для них в четверг вечером, 30.12.2017, подарочные пакеты для шоколада.

После кражи модераторы призывали к пожертвованиям для детей. С успехом: нашлись десятки людей со всего Бранденбурга, которые захотели пожертвовать сладости, игрушки или деньги.

дети, детский сад, кража, подарки, сладости, шоколад