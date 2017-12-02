100 беженцев устроили беспорядки в транзитном центре

02.12.2017 08:08 · 0 комментариев

Свой рабочий день в четверг, 30.12.2017, сотрудники полицейской инспекции Ингольштадта (Ingolstadt) начали с допроса беженцев из транзитного центра Манхинга (Manching). В середине дня в среду, 29.11.2017, около 100 беженцев начали беспорядки перед офисом, где они ожидали выплаты. В ходе беспорядков беженцы пытались протаранить двери и ворваться в помещения. Два сотрудника службы безопасности и четыре беженца получили легкие ранения. Повреждение имущества оценивается примерно в 500 евро.

Как сообщила полиция, чтобы предотвратить насильственное вторжение толпы, сотрудники службы безопасности использовали перцовый аэрозоль. Полиции удалось, в конце концов, рассредоточить толпу. Во время беспорядков сотрудники отдела оплаты окружной администрации Пфаффенхофена (Pfaffenhofen) забаррикадировались в помещениях вместе с сотрудниками службы безопасности.

В беспорядках участвовали, главным образом, нигерийские беженцы. У них невысокие шансы остаться, что в конечном итоге привело к их размещению в транзитном центре Манхинг / Ингольштадт. По имеющимся данным, в настоящее время в транзитном центре Манхинг почти ежедневно происходят конфликты, даже насильственные. Сотрудникам службы безопасности не один раз приходилось забаррикадироваться – в одном случае даже полицейским, которым угрожали.

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