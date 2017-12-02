Глава СДПГ назвал фальшивкой сообщения о готовности начать консультации о «большой коалиции»

02.12.2017 08:05 · 0 комментариев

Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц (Martin Schulz) заявил, что появившиеся 1 декабря в СМИ сообщения о готовности СДПГ начать переговоры с блоком ХДС/ХСС о создании «большой коалиции» являются фальшивкой. Те, кто распространяет подобную информацию, разрушает доверие, подчеркнул Шульц на брифинге в Берлине в тот же день, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, руководство СДПГ будет 4 декабря решать, какие действия предпринять по вопросу о формировании правительства. «У нас много возможностей», — указал лидер социал-демократов Германии.

В понедельник, 4 декабря, правление СДПГ должно сформулировать рекомендации для партийного съезда, намеченного на конец следующей недели. «В вопросе о создании «большой коалиции» нет автоматизма», — заявил Мартин Шульц.

Со своей стороны ХДС готов образовать коалицию с социал-демократами. «Мы готовы начать серьезные переговоры — без предварительных условий», — заявил федеральный исполнительный секретарь партии Клаус Шюлер (Klaus Schüler) после выступления Шульца.

Накануне, 30 ноября, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) провел встречу с лидерами ХДС и ХСС Ангелой Меркель (Angela Merkel) и Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer), а также с председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартином Шульцем. На ней обсуждались дальнейшие шаги после провала предварительных консультаций о формировании правительства, в которых принимали участие ХДС, ХСС, «зеленые» и либералы из Свободной демократической партии.

Deutsche Welle

Martin Schulz, коалиция, переговоры, СДПГ, ХДС/ХСС