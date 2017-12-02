Air France создает Lufthansa конкуренцию новой бюджетной авиакомпанией

02.12.2017 08:01 · 0 комментариев

Французская авиакомпания Air France запустила в пятницу, 01.12.2017, новую авиакомпанию. Её дочерняя компания Joon предлагает рейсы в Берлин и другие европейские города «от 39 евро» за билет в один конец.

В Европе Joon также совершает рейсы в Барселону, Лиссабон и Порту. На март 2018 года запланированы рейсы в Форталезу (Бразилия) и на Сейшельские острова. Новый генеральный директор Жан-Мишель Матье (Jean-Michel Mathieu) называет Joon авиакомпанией «между классикой и бюджетной авиакомпанией». Он делает ставку на «привлекательные тарифы» и «атмосферу старт-ап».

Экипаж должен выглядеть молодым и спортивным: в белых кроссовках и синих футболках или жилетах. В 2012 году Air France была объединена с голландской авиакомпанией KLM. С 2015 года убыточная авиакомпания снова работает с прибылью.

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