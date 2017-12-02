Открыт нюрнбергский Christkindlesmarkt

02.12.2017 08:03 · 0 комментариев

Магия деревянных домиков, праздничные украшения, ангелы, пряники и вездесущий запах колбасок и глинтвейна: каждый год Нюрнбергский Christkindlesmarkt привлекает многих людей предрождественским настроением и романтикой.

1 декабря открывает свои ворота, вероятно, самый известный рождественский рынок Германии. До 24 декабря организаторы ожидают два миллиона посетителей в «маленьком городке из дерева и ткани». Christkindlesmarkt сегодня также является мощной денежной машиной.

Его истоки были, с точки зрения сегодняшнего дня, достаточно скромными. На Нюрнбергском главном рынке – месте Christkindlesmarkt – в конце ХVI века располагалась обычная ярмарка. Там продавалось всё возможное, например, изделия жестянщиков, которые когда-то изготавливали металлические сосуды. Все эти годы значение Christkindlesmarkt неуклонно росло. Уже в начале 1970-х годов число посетителей рождественского городка впервые превысило рекордную отметку в миллион человек.

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