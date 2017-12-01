Розничные продажи в Германии неожиданно сократились
01.12.2017 11:55 · 0 комментариев
Розничные продажи в ФРГ в октябре текущего года неожиданно сократились, зафиксировав наиболее глубокое падение более чем за год, что является редким признаком слабости в крупнейшей экономике региона, передает Reuters.
В соответствии с данными Федерального статистического управления (Destatis), волатильный индикатор, который часто пересматривается, показал, что розничные продажи сократились на 1,2% в реальном выражении.
Необходимо сказать, что консенсус-прогноз опрошенных Reuters экспертов предполагал рост показателя на 0,3%, после роста на 0,5%, полученного месяцем ранее. Октябрьский спад является самым сильным начиная с сентября 2016 года.
Относительно аналогичного периода 2016 года розничные продажи снизились на 1,4%, хотя экономисты ожидали увидеть рост на 2,8%. Напомним, в сентябре годовой рост розничных продаж достиг 4,1%.
Традиционно экономные граждане Германии помогли частному потреблению сместить экспорт с роли основного фактора экономического роста за счет рекордной занятости, роста реальной заработной платы и сверхнизких затрат по займам.
Необходимо сказать, что данные о розничных продажах появились после публикации во вторник опроса GfK, указывающего на то, что положительное настроение среди германских покупателей остается на неизменно высоком уровне перед началом последнего месяца 2017 года.
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