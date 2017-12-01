Розничные продажи в Германии неожиданно сократились

01.12.2017 11:55 · 0 комментариев

Розничные продажи в ФРГ в октябре текущего года неожиданно сократились, зафиксировав наиболее глубокое падение более чем за год, что является редким признаком слабости в крупнейшей экономике региона, передает Reuters.

В соответствии с данными Федерального статистического управления (Destatis), волатильный индикатор, который часто пересматривается, показал, что розничные продажи сократились на 1,2% в реальном выражении.

Необходимо сказать, что консенсус-прогноз опрошенных Reuters экспертов предполагал рост показателя на 0,3%, после роста на 0,5%, полученного месяцем ранее. Октябрьский спад является самым сильным начиная с сентября 2016 года.

Относительно аналогичного периода 2016 года розничные продажи снизились на 1,4%, хотя экономисты ожидали увидеть рост на 2,8%. Напомним, в сентябре годовой рост розничных продаж достиг 4,1%.

Традиционно экономные граждане Германии помогли частному потреблению сместить экспорт с роли основного фактора экономического роста за счет рекордной занятости, роста реальной заработной платы и сверхнизких затрат по займам.

Необходимо сказать, что данные о розничных продажах появились после публикации во вторник опроса GfK, указывающего на то, что положительное настроение среди германских покупателей остается на неизменно высоком уровне перед началом последнего месяца 2017 года.

forex.ru

продажи, товары, экспорт