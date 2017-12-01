Меркель и Эрдоган впервые за долгое время провели переговоры

01.12.2017 08:20 · 0 комментариев

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за многие месяцы провели телефонный разговор, который состоялся 30 ноября, передает Anadolu. Отмечается, что лидеры обсудили развитие отношений между двумя странами. Оба политика сошлись на том, что двусторонним контактам «стоит дать новый импульс на высоком уровне» − после того, как в Германии будет сформировано правительство, пишет korrespondent.net.

Меркель и Эрдоган также обсудили заключенный Анкарой и Евросоюзом договор о беженцах, согласно которому Турция размещает у себя беженцев, прибывших на Эгейские острова в Греции, а в обмен на это ЕС дает Анкаре деньги на содержание мигрантов.

Напомним, перед парламентскими выборами в Германии 24 сентября 2017 года, Эрдоган призвал немецких выходцев из Турции бойкотировать голосование за такие некоторые партии, поскольку они являются «врагами Турции».

Отношения двух стран также осложняли многочисленные задержания и аресты граждан Германии в Турции, однако в последние недели некоторые из них были освобождены.

Незадолго до выборов в бундестаг Меркель допустила прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС.

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