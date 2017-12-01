Камера упала в море и сняла свою собственную одиссею от Великобритании до Германии

01.12.2017 08:17 · 0 комментариев

Водонепроницаемая камера, очевидно, проплыла по морю 800-900 километров, прежде чем она была выброшена на один из островов в Шлезвиг-Гольштейне. Её особенность состоит в том, что камера сняла свое путешествие по Северному морю. Теперь нашедшие её выложили кадры на Facebook – также и для того, чтобы разыскать потенциального владельца.

Камера сняла свое собственное погружение на британском побережье и путь через море в Германию длиною более 800 километров, и уже стала небольшим хитом в Facebook. Через два месяца своего «путешествия» по Северному морю камера приземлилась на побережье федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, на острове Халлиг (Hallig Süderoog).

Hallig Süderoog, камера, путешествие