Пьяная учительница травмировала учеников

01.12.2017 08:14   ·   0 комментариев

© Tomsickova - Fotolia.com

© Tomsickova — Fotolia.com

На рождественском рынке средней школы в городе Поинг (Poing), недалеко от Мюнхена, вечером 29.11.2017 произошел инцидент. Как сообщает издание «Bild», пьяная травмировала нескольких учеников в области шеи.

Между тремя мальчиками в возрасте от восьми до девяти лет возник спор. По информации полиции, ученики «шумно бегали по школьному зданию», и комендант сказал им, чтобы они прекратили это делать. Однако учительница решила ещё раз призвать этих трех детей к ответу. Как сообщает полиция, «по имеющимся в настоящее время данным, она хватала детей за шею и толкала».

По информации «Bild», у всех троих детей появилось покраснение на коже шеи, и они с плачем бросились к родителям, которые немедленно вызвали полицию. Впоследствии, по просьбе родителей, их отвезли в больницу для амбулаторного лечения. Представитель полицейского участка Oberbayern Nord сказал газете, что учительница явно была в состоянии алкогольного опьянения, и что у неё взяли анализ крови. Полиция ведёт расследование в связи с нанесением телесных повреждений и жестоким обращением с подопечными.

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