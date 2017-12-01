В Дельменхорсте пара украсила дом 55 000 лампочками

01.12.2017 08:11 · 0 комментариев

Пара из Дельменхорста (Delmenhorst) подаёт яркий пример: Свен и Мартина Борхарт (Sven und Martina Borchart) использовали для украшения своего дома и земельного участка примерно 55 000 лампочек. «Нет ни одного дерева, ни одного куста, который не освещался бы», — заявил Свен Борхарт.

Море огней будет включено в 1-ый Адвент, во время вечеринки с глинтвейном, на которую пара ожидает до 700 гостей.

Адвент, вечеринка, украшение