В Дельменхорсте пара украсила дом 55 000 лампочками

01.12.2017 08:11   ·   0 комментариев

© magdal3na - Fotolia.com

© magdal3na — Fotolia.com

Пара из Дельменхорста (Delmenhorst) подаёт яркий пример: Свен и Мартина Борхарт (Sven und Martina Borchart) использовали для украшения своего дома и земельного участка примерно 55 000 лампочек. «Нет ни одного дерева, ни одного куста, который не освещался бы», — заявил Свен Борхарт.

Море огней будет включено в 1-ый , во время вечеринки с глинтвейном, на которую пара ожидает до 700 гостей.

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