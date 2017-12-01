Германия ограничивает дипломатические отношения с Северной Кореей: отозван дипломат

01.12.2017 08:09 · 0 комментариев

После последнего ракетного испытания Северной Кореей Германия ограничивает свои дипломатические отношения с этой восточноазиатской страной. Как заявил в четверг, 30.11.2017, министр иностранных дел Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) во время своего визита в Вашингтон, из северокорейской столицы Пхеньян (Pjöngjang) отозван немецкий дипломат – не посол.

В то же время федеральное правительство призвало Пхеньян отозвать дипломатов из посольства Северной Кореи в Берлине.

После последнего северокорейского ракетного испытания США призвали все страны разорвать свои дипломатические и торговые отношения с Пхеньяном. Северная Корея испытала в среду, 29.11.2017, межконтинентальную ракету Hwasong-15. Правитель Ким Чен Ын (Kim Jong Un) сказал, что это испытание помогло его стране достичь цели ядерной державы.

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