Суд отменил обязательное посещение занятий в университете Мангейма

01.12.2017 08:07 · 0 комментариев

Посещаемость занятий 100%? В течение уже нескольких лет в немецких университетах идёт спор об обязательном посещении занятий. В Баден-Вюртемберге один из студентов Мангеймского университета (Universität Mannheim) подал иск против обременительной обязанности присутствовать, и Административный суд в Мангейме признал его правоту. Однако это не означает, что обязательное посещение вообще недопустимо, его нужно только четко сформулировать. В обосновании решения суда говорится о том, что регулирование обязательной посещаемости является недостаточно точным. Например, не указано, что произойдёт, если студент заболеет. Четкое определение обязательной посещаемости занятий также затрагивает «вопрос о соразмерности связанного с этим вмешательства в профессиональную свободу студентов».

Требование посещаемости занятий в университетах Германии регулируется по-разному. Некоторые федеральные земли, такие как Шлезвиг-Гольштейн, в основном отменили их. Другие, такие как Баден-Вюртемберг и Берлин, предоставляют университетам право решать, хотят ли они контролировать присутствие студентов. Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия всего лишь несколько недель назад приняла решение о том, чтобы снова ввести обязательную посещаемость.

В положении об экзамене по политологии в Мангейме записано: «В качестве результатов учебного процесса может быть предусмотрено обязательное присутствие, а также достаточное участие в курсах и исследованиях». Исходя из этого, соответствующий доцент может решить, должны ли студенты присутствовать на всех лекциях и семинарах. Согласно информации студенческого комитета университета Мангейма, уже были случаи недопуска студентов до экзаменов, если они пропустили только одно занятие. С точки зрения студента, подавшего иск в суд, это является нарушением фундаментального права на профессиональную и научную свободу.

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