В Гамбурге неизвестная ранила женщину ножом

30.11.2017 10:54 · 0 комментариев

34-летней женщине в Гамбурге-Йенфельде (Hamburg-Jenfeld) в её собственной квартире были нанесены колотые раны неизвестной женщиной. Одна из прохожих увидела раненую женщину утром на балконе, когда та звала на помощь, и вызвала спасателей. Тяжело раненная 34-летняя пострадавшая была ещё контактной и смогла сказать полицейским, что она не знает преступницу.

Неизвестная ранила жертву ножом в верхнюю часть тела. Почему она это сделала, и кто она, до сих пор неясно. Помимо прочего, ведётся проверка факта, не может ли это быть связано с кражей со взломом. Хотя полиция разыскивала женщину с вертолетом, поиск до сих пор не увенчался успехом. Полиция надеется на информацию свидетелей. Преступнице от 25 до 30 лет, она стройная и обладает светлым типом кожи.

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