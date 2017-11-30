Бухгалтер Аушвица приговорен к четырем годам заключения

30.11.2017 10:53   ·   0 комментариев

© ene - Fotolia.com

© ene — Fotolia.com

Оскар Грёнинг (Oskar Gröning) приговорён к тюремному заключению – бывший нацистского лагеря смерти (Освенцим) (Auschwitz) проведет четыре года за решеткой. Верховный федеральной земли в Целле (Celle) отклонил жалобу 96-летнего Грёнинга, который ранее был осужден за пособничество и подстрекательство к убийству, по меньшей мере, в 300 000 случаев.

Грёнинг был членом Waffen SS и принадлежал с 1942 по 1944 гг. к административному персоналу лагеря смерти Аушвиц, где он работал в так называемой финансовой администрации заключенных.

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