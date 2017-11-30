Старинный поезд начинает курсировать по юго-западу Германии

30.11.2017 10:50   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя tigertier007, YouTube

Видеокадр пользователя tigertier007, YouTube

Этой зимой в немецком Шварцвальде можно прокатиться по старой железной дороге Драйзеебан на старинном поезде. Старый локомотив промчится по маршруту Трех Озер и доставит пассажиров в городок Донауэшинген. За окном откроются зимние пейзажи Шварцвальда.

— национальный парк на юго-западе Германии. Со всего мира сюда приезжают любители природы: славится девственными хвойными лесами и глубокими ледниковыми озерами.

Euromag.ru

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