Исчезнувшая подводная лодка «ARA San Juan»: в центре внимания следователей немецкая фирма

30.11.2017 10:48 · 0 комментариев

В деле об исчезнувшей подводной лодке «ARA San Juan» аргентинские власти теперь обратили внимание на немецкую фирму. В настоящее время аргентинское агентство по борьбе с коррупцией проверяет контракт между министерством обороны Аргентины и немецкой промышленной энергетической компанией Ferrostaal, расположенной в Эссене. Об этом сообщает ежедневная газета «Clarín». Контрактом предусмотрено обновление 964 батарейных ячеек для привода «ARA San Juan». С выполнением заказа была связана ещё одна немецкая компания. Пока неясно, произошло ли обновление надлежащим образом или были допущены ошибки.

15 ноября экипаж сообщил о проблемах с батареями. Произошло короткое замыкание и пожар, так как морская вода через шноркель проникла в подводную лодку и аккумуляторный бак. Как сообщил военно-морской флот, экстренный вызов не был подан. Вместо этого подводная лодка осталась в состоянии погружения. Затем контакт прервался. С тех пор нет никаких следов аргентинской подводной лодки и 44 членов экипажа. Спустя несколько часов после прекращения радиосвязи, согласно информации ВМС в Южной Атлантике, произошел «взрыв». Шансы найти членов экипажа живыми очень незначительные.

Пять лет назад фирма Ferrostaal уже оказывалась в центре внимания в связи со взятками. В то время компания, по имеющейся информации, заключала выгодные сделки относительно подводных лодок в Греции и Португалии. Якобы в Аргентине это тоже были взятки.

ARA San Juan, Ferrostaal, Аргентина, подводная лодка