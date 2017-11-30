«Charlie Hebdo» прекращает немецкое издание

30.11.2017 10:45 · 0 комментариев

Спустя год французский сатирический журнал «Charlie Hebdo» снова прекращает выпуск издания на немецком языке. Любой, кто хочет ещё раз пролистать журнал, который известен своей едкой и провокационной сатирой, может сделать это в последний раз в четверг, 30.11.2017.

«Нам было нелегко понимать вас, как и вам, наверняка, было не всегда легко понять нас», — написали главные редакторы Жерар Биард (Gérard Biard) и Минка Шнайдер (Minka Schneider). «И мы сами не знали, сколько нужно читателей, чтобы печатная газета была сегодня рентабельной. В любом случае, слишком много, чтобы продлить наш визит к вам».

Журнал приобрел трагическую известность в январе 2015 года, когда исламисты напали на редакцию и убили двенадцать человек.

Charlie Hebdo, Германия, сатирический журнал