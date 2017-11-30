«Турне четырех трамплинов» состоится в Германии

30.11.2017 10:43   ·   0 комментариев

© Euromag

© Euromag

29 декабря 2017 г. в самом южном городе Германии — Оберстдорфе — состоится открытие 66-го «Турне четырех трамплинов». На зимнем стадионе «Эрдингер Арена» свое мастерство показывают лучшие из лучших в прыжках с трамплина.

До 6 января лучшие прыгуны мира будут соперничать на горнолыжных трассах Австрии и Германии.

— ярмарочная община в Баварии. Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Верхний Алльгой.

Euromag.ru

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!